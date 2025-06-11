Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çanakkale İlinde Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanarak Geri Dönüşümü ve Bertarafı Projesi" çerçevesinde 2024 yılı sonu itibarıyla toplam 31 bin 250 kilogram zirai ambalaj atığı toplanarak yetkili geri dönüşüm tesislerinde bertaraf edildi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2018 yılından bu yana yürütülen "Çanakkale İlinde Zirai İlaç Ambalaj Atıklarının Toplanarak Geri Dönüşümü ve Bertarafı Projesi" Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi tarafından finanse ediliyor. Proje ile tarımsal üretimin sürdürülebilirliği sağlanırken, toprak ve su kaynaklarının da korunması hedefleniyor. Zirai ambalaj atıklarının doğaya rastgele bırakılması; su kaynakları, toprak ve canlı yaşamı için ciddi tehditler oluşturuyor. Bu çerçevede yürütülen proje sayesinde ise atıkların kontrollü ve çevreye duyarlı bir şekilde toplanarak geri dönüştürülmesi sağlanıyor. Proje, hem çevre sağlığının korunmasına hem de sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına öncülük ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürülüğünün yaptığı açıklamada tüm üreticilerin projeye destek vermelerinin büyük önem taşıdığını belirtildi.

7 ilçe 159 yerleşim yerine 329 konteyner

"Geleceğin Tarımı ve Çevre İçin El Ele" sloganıyla hizmet veren proje ilk olarak Bayramiç ilçesinde başlatıldı. İlerleyen yıllarda Merkez ilçe, Ezine, Biga, Eceabat, Lapseki ilçesinin katılımıyla genişletildi. Bugüne kadar 7 ilçede 159 yerleşim yerine 329 konteyner yerleştirildi. 2024 yılı sonu itibarıyla toplam 31 bin 250 kilogram zirai ambalaj atığı toplanarak yetkili geri dönüşüm tesislerinde bertaraf edildi. 2025 yılı itibari ile Çan ilçesi de projeye dahil edildi. Çan ilçesindeki 21 köye, zirai ilaç kullanımından sonra ortaya çıkan ambalaj atıklarının çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla 27 adet zirai ambalaj atığı toplama konteyneri yerleştirildi.