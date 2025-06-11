Karacabey Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte muhtemel yangınlara karşı tedbir amaçlı ormanlık alanlarda, mesire yerlerinde ve tarım arazilerinde ateş ve mangal yakmanın yasaklandığını duyurdu

Karacabey Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, bölgemizde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte rüzgâr hızında da ciddi bir artış beklenmektedir. Bu nedenle can ve mal güvenliğimizi tehdit edecek herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına ormanlık alanlarda, mesire yerlerinde mangal yakmak ve tarım arazilerinde ateş yakmak, anız yakmak ve benzeri tüm faaliyetler ilçe genelinde yasaklanmıştır. "denildi.