Aydın’da ’18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü’ dolayısıyla düzenlenen törende Çanakkale şehitleri dualarla anıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferinin 108. yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da tören düzenlendi. Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği’nin çelenklerinin sunulması ile başlayan törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Üsteğmen Emre Doğan, "Bugün, 108 yıl önce 18 Mart 1915’te şanlı ordumuzun Çanakkale’nin geçilemeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği destansı bir zaferinin de yıldönümüdür. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milletimizin kahraman evlatlarının emsalsiz fedakarlıkları ile kazanılan bu zafer milli mücadelemize ilham verirken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. İtilaf devletleri donanmasının 18 Mart 1915’te Çanakkale Boğazı’nı geçmek için başlattığı taarruz, Nusrat Mayın Gemisi’nin döşediği mayınlar ve Türk topçusunun son derece isabetli atışları ile başarısız olmuş ve itilaf devletleri donanması savaş gücüsünün 3’te 1’ini kaybetmiştir. Bu durum karşısında itilaf devletleri donanması boğazı terk etmek zorunda kalmıştır. Yaşadıkları bu hüsranın ardından Çanakkale Boğazı’nın denizden geçilemeyeceğini anlayan itilaf devletleri 25 Nisan 1915 tarihinde Gelibolu Yarımadası’na çıkarma yaparak boğazı karadan geçmeyi denemişler ancak Çanakkale Savaşı’nda askeri bir deha olarak ön plana çıkan Yarbay Mustafa Kemal’in çok isabetli ve ileri görüşlü muhakemesi neticesinde hedeflerine ulaşamamışlardır. Şanlı tarihimizde bütün ihtişamı ile yerini alan ve tüm dünyaya karşı; azmin, cesaretin ve fedakarlığın sayısız örneklerinin sergilendiği Çanakkale Savaşları; vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda asil Türk milletinin hangi zorluklara göğüs gereceğinin, en zor şartlar altında dahi neleri başarabileceğinin en güzel örneklerinden birisidir. Ülkemizin birliğine göz diken düşmanlarımızın ve terör örgütlerinin kutsal vatan topraklarımıza yönelik tüm tehditleri dün olduğu gibi bugün de asil Türk milletinin ve onun bağrından çıkmış aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizden ilham alan şanlı ordumuz tarafından bertaraf edilecektir. Türk vatanının kutsallığını, Türk milletinin namusunu ve Türk bayrağının şanını canından üstün turan aziz şehitlerimiz, sizleri bizden ayıran ölüm, size olan bağlılığımızı asla koparamayacak, kutsal emanetiniz olan Türk vatanı ilelebet hür kalacaktır. Sizlere söz veriyoruz ki; Çanakkaleler sonsuz dek geçilemeyecek. Gök kubbeden ay yıldızlı al bayrak hiç bir zaman inmeyecek. Dünya var oldukça bu topraklar Türk yurdu olmaya devam edecektir" dedi.

Şehitlik defterini imzalayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy şehitlik defterine, “Aziz şehitlerimiz; mukaddes vatanımız uğruna en değerli varlığınızı, canlarınızı vererek şehadet mertebesine ulaştınız. Uğruna can verdiğiniz değerleri, kıymetli emaneti sonsuza dek yaşatmak bizlerin en kutsal görevi olduğunun bilincindeyiz. Şanlı tarihimizde nice zaferleri bize armağan eden vatanın bölümsel bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen siz aziz şehitlerimizi, başta büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi hürmet ve saygı ile anıyor, açtıkları aydınlık yolda ilerleyeceğimize söz veriyoruz. Ruhlarınız şad olsun" notunu düştü.

Konuşmaların ardından şehitler için dua edilirken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte şehitliklere karanfil bıraktı.