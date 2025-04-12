Çanakkale şehidi torunları, Mersin Üniversitesi’nin (MEÜ) paydaşları arasında olduğu proje kapsamında Avustralya’nın Sydney kentinde Anzak torunları ile buluşacak. Proje kapsamında, geleneksel yaşamını günümüzde de sürdüren Sarıkeçili Yörükleri ile Avustralya’nın yerli halklarından Aborjinlerin bir temsilcisi de bir araya gelecek.

MEÜ Mut Meslek Yüksekokulu, Mersin Gelecek Platformu ve Avustralya Returned Service League Turkish Chapter Derneği iş birliğinde, Türkiye ile Avustralya arasında 1. Dünya Savaşı sonrasında başlayan dostluk ve kardeşliği daha da pekiştirerek dünyada kalıcı barış mesajı vermeyi amaçlayan ’Çanakkale Savaşlarının 110. Yıl dönümünde Mersinli Çanakkale Şehidi Torunları Avustralya’da Anzak Torunları ile Buluşuyor’ adlı proje, 21-28 Nisan arasında Avustralya’nın Sydney kentinde gerçekleştirilecek.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar öncülüğünde hayata geçirilen ve proje yürütücülüğünü Mersin Gelecek Platformu Başkanı Hasan Gezer, RSL Türk Başkanı Mehmet Evin ve MEÜ Mut Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Koray Gidirişlioğlu’nun üstlendiği projede, Mersinli Çanakkale Şehidi torunlarının Avustralya’daki Anzak torunlarıyla buluşması sağlanacak. Proje kapsamında 6 kişiden oluşan ekip, Anzak torunlarıyla Sydney’de bir araya gelecek. Proje ekibi ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Sydney Başkonsolosluğu tarafından düzenlenecek Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 105. kuruluş yılı resepsiyonuna katılacak. Ardından, Sydney’de her yıl düzenlenen Anzak Günü etkinliklerinde yer alacak ve Mersin ile Sydney şehirleri arasında imzalanacak ekonomik ve akademik iş birliği protokollerinin imza törenlerine katılacak. Proje kapsamında ayrıca geleneksel Türk yaşamını günümüzde de sürdüren Türkmen/Sarıkeçili Yörükleri ile Avustralya’nın yerli halklarından Aborjinlerin bir temsilcisi de bir araya gelecek.

Proje ile ilgili görüşlerini dile getiren Proje Koordinatörü Gidirişlioğlu, "Dedelerimiz misafirimizdir sloganıyla başlattığımız bu projede, Mersin Üniversitesi olarak Türkiye’de ve uluslararası alanda bir ilke imza atıyoruz. Üniversitemiz adına, Çanakkale şehidi torunları ve üniversite öğrencilerimizle her yıl Çanakkale’ye giderek Anzak torunlarıyla şehit torunlarımızı buluşturup birçok dostluk kurduk. Bu yıl ise Avustralya’ya giderek onların ev sahipliğinde şehit torunlarımızı Anzak torunlarıyla buluşturacağız" dedi.