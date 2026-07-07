Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Bulgaristan'ın Razgrad şehirinde ziyaretçilerle buluştu.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Avrupa ziyaretleri kapsamında Bulgaristan'ın Razgrad şehirinde ziyaretçilerle buluştu. Türkler başta olmak üzere her yaştan ziyaretçinin yoğun ilgi gösterdiği mobil müze, Çanakkale ruhunu ve tarih bilincini sınırların ötesine taşıdı. Program kapsamında; Türkiye Cumhuriyeti Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun, Razgrad Belediye Başkanı Dobrin Mladenov Dobrev, Razgrad Belediye Başkan Yardımcısı Habibe Rasim, Razgrad Müftüsü Mehmed Salih Alya ve Rusçuk Müftüsü Yücel Hayrettin de mobil müzeyi ziyaret ederek sergiyi ilgiyle inceledi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de Bulgaristan'daki program kapsamında ziyaretçilerle bir araya gelerek sıcak ve samimi temaslarda bulundu. Gerçekleştirilen buluşmalarda ortak tarih, kültürel bağlar ve Çanakkale ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı. Bulgaristan'da büyük ilgi gören Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, geçmişten aldığı ilhamı geleceğe taşıyarak tarihi hafızayı yaşatmaya devam ediyor.