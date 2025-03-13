Yıllardır su baskını sorunu yaşayan 5139 sokakta, Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 1800 m2’lik alanda yağmur suyu drenaj hattı ile yol ve kaldırım çalışmalarına başladı.

Çalışmaların devam ettiği alanda Çamyuva Sorumlusu Uğur Keskin ve belediye ekiplerinden bilgi alan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Kemer’imizde altyapı çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. 5139 sokak üzerinde bulunan 180 metre uzunluğundaki 10 metrelik imar yolumuzda hem yağmur suyu drenaj hattımızı hem de 1800 m2’lik yol yapım çalışmamızı hızla sürdürüyoruz. Çamyuva’da yıllardır kanayan bir yaraya daha son vermiş bulunuyoruz" dedi.

Çalışmanın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.