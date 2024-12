Hatay’da çamurlu ayakkabısıyla markete girmek istemeyen vatandaşın, ayakkabısını çıkartarak markette alışveriş yaptığı anlar yürekleri ısıttı.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde bir markete gelen vatandaş, iş yerine gireceği esnada ayakkabısının çamurlu olduğunu fark etti. Zeminin kirlenmemesi için ayakkabısını çıkaran vatanda, yalın ayak alışverişini yaptı. Vatandaşın ayakkabısını çıkardığı ve alışveriş yaptığı anlarsa an be an kameraya yansıdı. Yaptığı davranışla yürek ısıtan vatandaşın bölgede bulunan şantiyelerde çalışan bir inşaat işçisi olduğu tahmin ediliyor.

“Vatandaş ayakkabısız içeriye girip alışverişini yaptı”

Çamurlu ayakkabısını çıkaran vatandaşın davranışıyla takdir topladığını dile getiren Abdullah Dağ, “Yakıt almak için benzinliğe girdim. Bir vatandaş markete girerken çamurlu ayakkabılarını çıkardı. Ben bunu görünce telefonumla o anı çekmeye başladım. Vatandaş ayakkabısız içeriye girip alışverişini yaptı. Alışverişini yapıp dışarı çıkan vatandaş, ayakkabılarını giydi. Böyle güzel davranışlara ülkece ihtiyacımız var. Bunu görünce mutlu oldum ve hoşuma gitti. Güzel ve alışılmadık görüntüydü” ifadelerini kullandı.