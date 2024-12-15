Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özen ile Yönetim Kurulu üyeleri Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı tarafından 2024 yılı “En İyi Turizm Köyü” seçilen Antalya’nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi’nde incelemelerde bulundular. Ayrıca, yöresel yemekleri tadıp, düğmeli evler ve Altınbeşik Mağarasını gezdiler.

Antalya gastronomisinin de öne çıkarılabilmesi için Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) tarafından çalışmalar başlatıldı. Çalışmalar doğrultusunda İbradı ilçesi Ormana Mahallesi’nde bulunan ve yöresel yemekleriyle öne çıkan turizm işletmecisi Tolga Özgüven’in hazırlamış olduğu yöresel yemekler Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği yönetim kurulu üyelerine tattırıldı.

“Bölgenin yöresel yemekleri tanıtıldı”

Ormana Mahallesi’nde düğmeli evlerden oluşan butik otelleriyle turizm işletmeciliği yapan Tolga Özgüven, Antalya Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özen ile Yönetim Kurulu gastronomi alanında yöresel yemekleri tanımak için Ormana’ya gelmelerinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. Özgüven, “Onlara bölgemizin, Ormana’mızın, İbradı’mızın ve Akseki’mizin yöresel lezzetlerini tanıtmaya, göstermeye ve tattırmaya çalıştık. Nitekim yöresel yemeklerimizin bazı örnekleri olan dağda taş erikten toplanarak yapılan özel bir tarhana çorbası, kuzugöbeği mantarından yapılma özel yemek, bölgemizin dağlarında toplanan çiriş otu, yöresel peynirlerden yapılan pide ve güzel bir keçi eti sunumu yaptık” dedi.

“Ormana’da bulunan yemekler ve ürünler çok değerli”

Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özen ise, “Antalya’da her bölgenin kendine özgü farklı lezzetleri, farklı ürünleri var. Bizim bunları keşfedip toplulukla yerli ve yabancı turistlerle paylaşmamız ve onların buralara gelmesi için bizim rehber olmamız gerekiyor. Bu anlamda Ormana’da bulunan yemekler ve ürünler çok değerli” diye konuştu.

“Antalya’nın Gastronomi Destinasyonu Olması İçin Gerekli Stratejiler konulu rapor hazırlandı”

Antalya’nın kum, deniz, güneş turizminin arasında sıkışmış durumda olduğunu dikkat çeken Özen, “Baktığınız zaman Antalya’da turizm kum, deniz, güneş turizminin arasında sıkışmış durumdaydı. Halbuki Antalya’nın çok değerli gastronomik lezzetleri tatları var. Bunları ne yapabiliriz, bunları nasıl duyurabiliriz ve hatta Antalya’yı bir gastronomi destinasyonu haline nasıl getirebiliriz bunun için kafa yorduk. Bunun için büyük bir çalıştay yaptık. Şehir dışından, şehrin önde gelenlerinden, sektörün Türkiye’de önde gelenleriyle birlikte bundan iki yıl önce ’Antalya’nın Gastronomi Destinasyonu Olması İçin Gerekli Stratejiler Çalıştayı’ gerçekleştirdik. Bu çalıştayın sonunda Antalya’nın Gastronomi Destinasyonu Olması İçin Gerekli Stratejiler konulu bir rapor hazırladık. Biz bu raporu gerek yeni seçilen belediye başkanlarına, bundan birkaç ay önce ise Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’a bizzat takdim ettik. Bu raporda Antalya’nın gastronomi destinasyonu olması için izlenecek stratejiden ortak akılla çıkmış rapor halinde kendilerine iletildi” dedi.

“Antalya gastoromi açısından çok zengin”

Antalya’nın farklı bölgelerindeki lezzetlerin değerlerin bir haritasının ve envanterinin ortaya çıkartılmak için çalışma yaptıklarını anlatan Özen, “Gastronomi alanında da dışardan baktığınızda şu an itibarıyla sanılıyor ki Antalya’da şiş köfte, piyaz ve kabak tatlısından ibarettir. Halbuki Antalya gastoromi açısından çok zengin ve keşfedilmeye ihtiyacı olan durumdadır. Tabi ki destinasyon olması için birçok farklı yapılması gerekenler var. Ama, öncelikle farklı bölgelerimizdeki lezzetlerin değerlerin bir haritasının ve envanterinin ortaya çıkartılması bunların tanıtım stratejilerinide masaya yatırıp bu ev ödevine bir tek biz yatırımcılar işletmeciler değil, şehrin yöneticilerinin de, hatta konuyla ilgili bakanlıkların da hep bir elden masaya yatırıp omuz vermesi gerekmektedir. Bizler küçük bir derneğiz. Her birimiz işletmelerden oluşmaktayız. Ancak bizlerin kendimize biçtiği görev şehrin ve ülkenin bu anlamdaki dinamiklerini tetiklemektir. Bizler bunun için yola çıkmış durumdayız” şeklinde konuştu.

“Turizm köyü Ormana’nın gastronomik açıdan apayrı lezzetleri var”

Ormana’nın Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı tarafından 2024 yılı “En İyi Turizm Köyü” seçildiğini hatırlatan Özen, “Gastronomik açıdan da apayrı lezzetleri var. Kuzugöbeği mantarı, taş eriğinden yapılmış ekşisini alan ekşi tarhana, bölgenin doğasında yetişen keçi tandır, yöreye ait peynir çeşitleri, Holuşka, çavuş üzümü yaprağından sarma, yöresel keçi peynirli pide, elde kesilen erişte, Toros Dağlarından toplanan çiriş otu kavurma gibi apayrı lezzetleri var” dedi.

“Hedefimiz Antalya gastronomi haritası oluşturmak”

Özen, stratejilerinden birinin Antalya gastronomi haritası oluşturmak olduğunu belirterek, "Antalya’nın Elmalı ilçesinde başka bir doğa, başka bir lezzet, başka bir ürün, o üründen oluşan başka bir lezzet var iken, Gündoğmuş’ta farklı, Akseki’de farklı, Ormana’da daha da farklı. Antalya’nın doğusundan batısına bunu bir harita içerisinde işleyip Antalya’ya gelen turistleri batıdan başlayıp doğu ilçelerini kapsayacak bir haftalık turları hayata geçirmek hedeflerimizden bir tanesidir" diye konuştu.