Türkiye'nin ilk ve tek cam bienali olma özelliği taşıyan Denizli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Denizli Cam Bienali ‘Örüntü’ temasıyla 8. kez kapılarını açtı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Karma Tasarım Atölyesi organizasyonuyla düzenlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi 8. Uluslararası Denizli Cam Bienali resmi açılış töreni yapıldı. Pamukkale Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mhemet Selçuk, davetliler, cam sanatçıları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Karma Tasarım Atölyesi’nden Ömür Duruerk, 2011 yılında başlayan bienalin başarıyla devam ettiğini belirterek "85 cam sanatçısı Denizli Cam Bienali’ne katılıyor ve hepimiz çok heyecanlıyız. Sınırlarımızı genişlettik, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, İskoçya, İtalya, Macaristan, Mısır ve ülkemizden dostlarımızla karşınızdayız" dedi. Program hakkında ayrıntılı bilgi veren Duruerk, "Tüm sanatseverleri bu özel etkinliğe bekliyoruz" diye konuştu.

Camın sanata dönüştüğü şehir

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım ise, Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun şehir dışı programı nedeniyle açılış törenine katılamadığını ifade ederek, katılımcılara Başkan Çavuşoğlu’nun selamlarını iletti. Sanat Şehri Denizli mottosu doğrultusunda çalıştıklarını belirten Marım, Türkiye’nin pek çok ilinde gerçekleştirilmeyen çok önemli sanatsal etkinliklere ev sahipliği yapmanın mutluluğu ve huzurunu yaşadıklarını kaydetti. Başkanvekili Ali Marım, “Cam, Denizli için çok önemli bir yere sahiptir. Bianelin uluslar arası olması başta sanatçılar, sanat sevenler ve öğrencilerimiz açısından çok değerlidir. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak sanatçılarımız ve sanat sevenlerle birlikte şehrimizde her türlü sanatsal faaliyeti sunmak adına gayretlerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, bianele katkı veren cam sanatçılarına onur ödüllerini takdim etti ve bianelin açılışını gerçekleştirdi. Birçok ilke ev sahipliği yapacak bienal, amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra; camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden, camla tanışmak isteyen 7’den 70’e herkese açık ve ücretsiz olacak.