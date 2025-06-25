Çameli, doğası, kültürel dokusu ve sürdürülebilir yaşam anlayışıyla uzun süredir yürüttüğü çalışmaların meyvesini aldı. Yayla turizminin önemli merkezlerinden olan ilçe, Cittaslow (Sakin Şehir) kriterlerini yüzde 72,58 oranla başarıyla yerine getirerek Türkiye’nin 29’uncu, dünyanın ise 307’inci Cittaslow unvanını almaya hak kazandı.

Çameli, bu yıl Türkiye’de Cittaslow unvanını almaya hak kazanan tek ilçe olma gururunu yaşıyor. Aynı zamanda Denizli’nin ilk Sakin Şehri olma unvanını da kazanan Çameli, tarihi bir başarıya imza attı.

Çameli’nin uzun değerlendirmeler sonucunda mutlu sona ulaştığı süreçte, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli Cittaslow Ofisi Sorumlusu Nimet Cansu Cingör ve Çameli Kaymakamı Talha Tunahan Yıldırım ile birlikte Cittaslow Uluslararası Başkanı Mauro Migliorini’nin de katılımıyla Güney Kore’de düzenlenen Cittaslow Genel Kuruluna katıldı. Çameli’yi uluslararası platformda başarıyla temsil eden Başkan Arslan, burada Çameli’yi tanıtan 5 dakikalık özel bir video eşliğinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Yapılan sunum ve değerlendirmelerin ardından Çameli, Cittaslow ağına katılarak sertifikasını aldı.

Bu gelişmenin ardından, Cittaslow Birliği ile Çameli’nde yürütülecek projeler, sürdürülebilir kalkınma modelleri, yerel üretimin desteklenmesi, doğayla uyumlu turizm politikaları ve kültürel mirasın korunmasına yönelik teknik toplantılar gerçekleştirildi.

"Çameli prestijli bir unvana sahip oldu"

Denizli’nin ilk Sakin Şehri olarak önemli bir başarıya imza attıklarını belirten Başkan Cengiz Arslan, "Bu yıl Türkiye’de Cittaslow unvanını almaya hak kazanan tek ilçe olma gururunu da yaşıyoruz. Cittaslow unvanı, sadece bir etiket değil; aynı zamanda yaşam kalitesini artıran, çevre dostu, yerel değerleri öne çıkaran ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir kent bırakmayı amaçlayan bir vizyonun ifadesidir. Bu unvanla birlikte Çameli, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tanınırlığını artıracak; doğa turizmi, ekolojik tarım ve kültürel etkinliklerle öne çıkarak büyük bir ivme kazanacaktır. Sakin Şehir unvanı ile birlikte ilçemiz, turizmde havasını, suyunu ve yaşanabilir kent yapısını dünya standartlarında kanıtlamış oldu. Bu önemli süreçte emeği geçen başta Muhittin Böcek, Lokman Atasoy ve Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç olmak üzere, Cittaslow Türkiye Koordinasyon Ofisine, tüm proje ekiplerimize ve destek veren herkese yürekten teşekkür ederiz. Ayrıca Cittaslow Çameli Ofisinden Ahmet Sadıç, Nimet Cansu Cingör ve Emirhan Akşit’e süreç boyunca gösterdikleri özverili çalışmalar ve verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Çocuklarımıza daha güzel ve yaşanabilir bir Çameli bırakmak için çalışıyoruz. Çameli’nin bu prestijli unvanla daha yaşanabilir, huzurlu ve sürdürülebilir bir şehir olması yönündeki çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu.