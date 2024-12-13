Çameli Devlet Hastanesinin sağlık kapasitesinin ve kalitesinin her geçen gün arttığını ifade eden Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, yakında bir Diyaliz Ünitesi açılacağının müjdesini verdi.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. İbrahim Emreoğlu ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aytekin Polat ile birlikte Çameli İlçesinde sağlık tesislerinde yerinde değerlendirme ziyaretleri gerçekleştiren İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Çameli Devlet Hastanesi, Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda incelemelerde bulundu. Çameli Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ege Ağırman ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Tanay Beyoğlu’ndan ilçede yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgi alan İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, sağlık tesislerinde doktorlar ve sağlık çalışanları ile görüştü, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"Yakın zamanda bir Diyaliz Ünitesi açmak için çalışmalara başladık"

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Çameli Devlet Hastanesinin hizmet kalitesinin her geçen gün arttırılmaya devam ettiğini belirterek yakın zamanda da İlçeye bir Diyaliz Ünitesi açmak için çalışmalara başladıklarının müjdesini verdi. Çameli Devlet Hastanesinin son olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanının atanmasıyla birlikte sağlık kapasitesinin ve kalitesinin arttırıldığını belirten Müdür Öztürk, “Kadın Doğum Uzmanımızın göreve başlamasıyla İlçede kadınlarımızın başka bir yere gitmelerine gerek kalmadan kadın hastalıkları ve gebelik takibi hastanemizde yapılabilir hale geldi. Yine ameliyathanemizde de gerekli düzenlemeler tamamlandı ve doğumlar zaten yapılabilmekte olup önümüzdeki günlerde kadın hastalıkları ameliyatları da gerçekleştirilebilecektir. Halkımızın bu hizmetten dolayı memnun olduklarını doktorumuz bize ilettiler ve bizlerde bu hizmeti İlçemize kazandırabildiğimiz için çok mutlu olduk. Bugün yeni bir müjde daha İlçemize vermek istiyoruz; İlçemizde yakın zamanda bir Diyaliz Ünitesi açmak için çalışmalara başladık. Çameli Belediyemizin desteğiyle eski lojman binaları yıkılmaya başlandı yerine de Sağlık Bakanlığımızdan Diyaliz Ünitesi yapılması ile ilgili yetki alındı. Diyaliz, hepimizin bildiği gibi hastalarımız için yorucu bir işlem, hastalarımız günlük yaşantılarını buna göre planlamak zorundalar. Yaptığımız değerlendirmede Çameli ilçesinden kamu ve özel diyaliz merkezlerinde yaklaşık 30 kişi hemodiyaliz hizmeti alıyor. Bu hastalarımız tedavileri için il merkezine, diyaliz merkezine sahip yakın ilçelere veya özel diyaliz merkezlerine gitmek zorunda kalıyor, zaten uzun süren diyaliz seansı için bir de yollarda çok zaman geçiriyorlar. Çameli’nin İl merkezine olan uzaklığı ve hasta sayıları dikkate alındığında hastalarımızın sağlık hizmetine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla Çameli Devlet Hastanemiz bünyesinde 10 cihaz kapasiteli diyaliz ünitesini hizmete sunmak istiyoruz. Ünitemizin açılmasıyla hastalarımız, kendi evlerine çok yakın güzel bir ortamda hizmet alabilecek olup burada diyaliz tedavilerini alabilmeleri hem hastalarımız hem yakınları açısından çok büyük kolaylık sağlayacak” şeklinde konuştu.