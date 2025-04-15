Çameli Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında faaliyet gösteren Sevgi Eli projesi, 1 yılda bin 729 kişiye ulaştı. Kıyafet ve ev eşyalarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıran projeye binlerce Çamelili hayırseverler destek veriyor.

Çameli Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirilen Sevgi Eli Projesi yıl içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Proje özellikle gençlerin yuva kurmasına ve zor durumdaki ailelerin desteklenmesine yönelik faaliyet göstermekte. Çamelili binlerce hayırseverin katkılarıyla toplanan kullanılabilir kıyafetler, beyaz eşyalar, koltuk, kanepe ve diğer ev eşyaları, Sevgi Eli aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Çameli Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sevgi Eli, 1 yıl içerisinde toplam bin729 kişiye yardım eli uzatarak, ilçede dayanışma kültürünü pekiştirdi. Çameli Belediyesi, bu süreçte hemşehrileri arasında yardımlaşma bilincini artırmayı hedeflerken, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergilemiş oldu. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, sosyal yardımlaşma faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini vurguladı.

"Bir Yılda Birlikte Başardık" mesajıyla duyurulan bu çalışmalar, vatandaşlardan da büyük takdir topladı.