Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Enerji Kentleri Birliği toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine oy birliğiyle seçildi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Ankara'da gerçekleştirilen Enerji Kentleri Birliği Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Belediye Meclis Üyesi İdris Öz de eşlik etti. Toplantı kapsamında yapılan seçimlerde Başkan Arslan, önemli bir göreve getirildi. Gerçekleştirilen oylama sonucunda Arslan, Enerji Kentleri Birliği Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine oy birliğiyle seçildi.

Yeni göreviyle ilgili değerlendirmede bulunan Arslan, görevin Çameli başta olmak üzere birlik üyesi tüm belediyeler adına hayırlı olmasını temenni etti. Yerel yönetimlerde enerji politikaları, mali planlama ve sürdürülebilir projeler konusunda aktif rol almaya devam edeceklerini belirtti.