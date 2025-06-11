Ankara’da 2 yıldır çamaşırlarının üzerine çöp attığı gerekçesiyle tartışmalı olan kadın, bayramın 2. Günü komşuları ve oğlu tarafından darp edildi. O anlar çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.

Olay, Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, Özlem Yıldırım 2 yıldır komşusunun balkondan aşağı döktüğü çöpler yüzünden şikayetçiydi. Bayramın 2. günü ise komşusunun yine balkona serdiği çamaşırların üzerine kül dökmesiyle sinirlenen Yıldırım, sitem etti. Komşusunun askeri personel olan oğlu tarafından tehdit edilen Yıldırım, karakola gitmek için hazırlandığı sırada baba O.K., gelin R.K. ve oğul U.K. tarafından darp edildi. O anlar civardakilerin kameralarına yansıdı. Yıldırım, darp raporu almak için hastaneye gittiği sırada komşularının da hastanede olduğunu ve gelin R.K. için darp raporu almaya geldiklerini gördü. 3 kişiye karşı hiçbir şekilde şiddet uygulayamadığını ifade eden Yıldırım, R.K.’yı yolda kendilerinin dövüp suçu üstüne atmak istediklerini iddia etti.

"Çamaşırımın üstüne, perdeye, eve bütün küller döküldü"

Üst kat komşularıyla 2 yılı aşkın süredir kavga içinde olduğunu belirten Özlem Yıldırım, bayramın ikinci günü balkona serdiği çamaşırlarına komşularının kül döktüğünü iddia ederek, "Çamaşırın üstüne perdeyi çekmiştim. Çamaşırımın üstüne, perdeye, eve bütün küller döküldü. O anki sinirle seslendim ama çıkmadılar. Duvara vurdum çıkın bakın şu çamaşıra diye. Evin geliniyle oğlu çıktı. Tam tavırlı bir şekilde ‘Çocuktur, yapmış olabilir. Kes sesini uzatma’ diyerek bana bağırmaya başladı. Ben de onlara bağırdım. O sırada askeri görevli oğlu konuya dahil oldu. ‘Senin gibi itle köpekle biz muhatap olmayız, kocan çıksın’ dedi" diye konuştu.

"Başörtülü olduğum halde ‘senin saçlarını bir yolarım’ diyerek saçlarımı yoldu"

Karakola gitmek için binadan çıktığı sırada 3 kişinin küfrederek arkasından geldiğini ifade eden Yıldırım, "Ben arabaya bineceğim vakit babaları olan şahıs beni kolumdan çekti. Acilden darp raporu da çıkarttım. Polise gitmeme engel oldu. Oğlu da ağabeyim arabadayken ağabeyime vurmaya başladı. Sonra gelinleri beni kaldırımın kenarına sürükledi. Askeri personel olan U.K. benim üstüme oturdu ve bana yumruk attı. Yüzüm, burnum, alnım, kafatasım ve hatta bütün vücudumda morluklar mevcut. Ayağıma bastılar, sağ ayağımın baş parmağı zedelendi. Diz kapaklarımı yere sürttüler. Eşi başörtülü olduğum halde ‘senin saçlarını bir yolarım’ diyerek başörtümü başımdan çıkartıp saçlarımı yoldu" ifadelerini kullandı.

"Yalancı darp raporu almaya çalıştılar"

Polis gelmeden önce arabaya binip kaçtıklarını dile getiren Yıldırım, "Kaçamazsınız dememe rağmen olaydan yerinden kaçtılar. Biz acile geldiğimizde bizden önce acile gelmişler. Gelinlerinin arabanın içinde burnunu kanatıp saçlarını yolup bizden önce darp raporu almaya gelmişler. Ben onlara bir tane bile yumruk sallayamadım. Gelinin elinde yüzünde hiçbir şey yoktu. Komşularım da şahitlik yaptılar. Yalancı darp raporu almaya çalıştılar. Ben 2 erkek ve 1 kadın tarafından darp edildim. Böyle insanlara devletin cezasının çok fazla uzamadan vermesini istiyorum" açıklamasında bulundu.