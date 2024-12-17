Antalya Büyükşehir Belediyesi, 20-29 Aralık tarihleri arasında Cam Piramit’te Yılbaşı Festivali düzenliyor. Festival kapsamında, Cam Piramit’te çarşı kurulacak ve birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Süslenecek Cam Piramit’te her gün 12.00-22.00 saatleri arasında çeşitli gösteriler ve konserler olacak. Antalya’da yerleşik olarak yaşayan yabancılar da festivalde kendi kültürlerini tanıtarak renkli etkinlikler gerçekleştirecek. Dev kar küresi ve yapay kar yağışı festivali ziyaret edenlere eğlenceli anlar yaşatacak. Festivalde çeşitli atölye çalışmaları da yer alacak. Renkli etkinliklerin yanı sıra festivalde yılbaşına özel birçok ürün sergilenirken kurulacak pazarda, yiyecek içecek stantları ve hediyelik eşya stantları yer alacak.