Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencilerinin hazırladığı "Cam Adam" belgeseli, Dijital Detaylar Film Festivali’nde "Etkileyici Senaryo Ödülü"nün sahibi oldu.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan "Cam Adam" belgesel filmi, 7. Dijital Detaylar Kültür Sanat Belgeselleri Film Festivali’nde "Etkileyici Senaryo Ödülü"ne layık görüldü.

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından çekilen belgesel, cam kemik hastalığına rağmen yaşam mücadelesinden vazgeçmeyen Adanalı Zekeriya Ünal’ın ilham verici hayat hikâyesini izleyiciyle buluşturuyor.

Belgeselin yönetmenliğini Ahmet Hakan Kurt, görüntü yönetmenliğini Yusuf Karaaslan, yardımcı yönetmenliğini Kerim Demirtaş üstlendi. Senaryosunu Tolga Yüksel’in kaleme aldığı çalışmanın akademik danışmanlığını ise Doç. Dr. Burak Türten yaptı.