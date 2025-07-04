Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Hisarardı köyünde çalıntı araçla kaçan şahıs, jandarma ekiplerinin ’teslim ol’ ihtarına uymayarak ateş açtı. Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen silahını bırakmayan şüpheli, av tüfeğiyle kendini vurdu.

Olay, 3 Temmuz günü saat 12.15 sıralarında Hisarardı köyü Su Çıktığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakan İ. (54) isimli şahsın çaldığı 34 RS 423 plakalı araçla kaçtığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu aracı kırsal arazide terk edilmiş halde buldu. Bölgede yapılan aramalarda şüpheli Hakan İ. ağaçlık alanda gizlenirken yakalandı. Hakan İ., jandarma ekiplerini fark edince av tüfeğiyle bir el ateş etti. Ekipler ise havaya iki el uyarı ateşi açarak, teslim olması yönünde çağrıda bulundu. Şüpheli, uyarılara uymayarak elindeki av tüfeğiyle göğsüne 2 el ateş ederek intihar etti. Olayda herhangi bir jandarma personelinin yaralanmadığı öğrenilirken, Hakan İ.’nin cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.