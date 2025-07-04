Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Hekimin, hemşirenin, ebenin terlettiği formasının hakkını almak için mücadele ediyoruz ve toplu sözleşme masasında da edeceğiz" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, 8. Dönem Toplu Sözleşme çalışmaları çerçevesinde teşkilat mensubunun katılımıyla online "Toplu Sözleşme Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirdi. Şube Başkanlarının, Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin ve binlerce temsilcinin 81 ilden katıldığı toplantıda, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Irgatoğlu, toplu sözleşme talepleriyle ilgili sunum yaptı.

"Fedakarca çalışan teşkilatımızın her bir ferdini kutluyorum"

Toplantıda konuşan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Sağlık-Sen 365 gün ebenin, hemşirenin, hekimin odasında. 112 istasyonunda, sosyal hizmet merkezinde, mutemetlikte kısacası her yerde. Ben böyle fedakarca çalışan teşkilatımızın her bir ferdini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Refah payı verilmesini istiyoruz"

Dün enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olan memur maaşları ile ilgili konuşan Doğan, "Kiralara gelen zam oranı yüzde 44. Kamu çalışanlarına gelen zam oranı yüzde 15. Bu adil değil. Biz refah payı verilmesini istiyoruz ve bu talebi toplu sözleşme masasına da götüreceğiz" dedi.

"Her talep bizim için önemli"

Doğan, 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecine uzun süredir hazırlandıklarının bilgisini vererek, kapsamlı bir çalışma yaparak talepleri hazırladıklarını söyledi. Doğan, her talebin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Üzerimizde 850 bin sağlık ve sosyal hizmet profesyonelinin sorumluluğu var. Hekimin, hemşirenin, ebenin terlettiği formasının hakkını almak için mücadele ediyoruz ve toplu sözleşme masasında da edeceğiz. Nöbet ücretlerinin artırılması, taban, tavan, destek ve teşvik ek ödemenin artırılması, 112’lerin yemek ücretlerinin artırılması gibi çok önemli taleplerimiz var. Gece Çalışma Tazminatı verilmesini istiyoruz. Biz bu konuya ağırlık veriyoruz. Gece çalışma ile gündüz çalışmanın ücreti aynı olamaz. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) normlarını esas alarak, gece 20.00 ile 06.00 saatleri arasında geçen süreler için artırımlı ödeme yapılmasını istiyoruz. Bu konuda üniversiteler ile de çalışma yaptık. Yapılan çalışmayı Toplu Sözleşme’de Kamu İşveren Heyeti ile paylaşacağız" diye konuştu.

"Kıran kırana mücadele ediyoruz"

Sağlık-Sen’in geçmiş toplu sözleşmelerde çok önemli kazanımlar elde ettiğini kaydeden Doğan, bu toplu sözleşmede de önemli başarılar elde etmek için mücadele vereceklerini ifade etti. Memur-Sen ve Sağlık-Sen olarak, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun değiştirilmesi için yoğun bir çaba içinde olduklarını kaydeden Doğan, bu yasanın kamu çalışanlarının hakkını koruması ve adaleti tesisi etmesi gerektiğini vurguladı. Doğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Toplu sözleşme sürecine doğru ilerlerken, bu sürecin sadece bir mali pazarlık değil; aynı zamanda bir emek onuru, meslek saygınlığı ve kamu hizmeti mücadelesi olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah bu masa, sadece rakamların değil; nöbette geçen uykusuz gecelerin, ailelerinden ayrı kalan sağlık profesyonellerinin taleplerinin karşılandığı bir masa olacak. Ve biz bu masaya yetkimizin gücüyle, birliğimizin iradesiyle, sahanın sesini arkamıza alarak oturacağız. O masada kıran kırana mücadele ediyoruz. Sabah 05.00’lere kadar taleplerimizin karşılık bulması için çaba gösteriyoruz. Gerekçelerimizi anlatıyoruz. İnşallah bu toplu sözleşmede de sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerimize mahcup olmamak için alın terimizin son damlasına kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."