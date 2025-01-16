Bursa Büyükşehir Belediyesi Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası tarafından kuruluşunun 15. yıldönümü dolayısıyla verilen konserle vatandaşlar özel bir gece yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası tarafından düzenlenen konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda coşkulu anların yaşandığı konserde sahne alan Semih Ersoy ve Emre Övek, seslendirdiği şarkılarla dinleyenlere eşsiz bir müzik ziyafeti sundu. Birbirinden hareketli ve sevilen şarkıları salonu dolduranlar için seslendiren Semih Ersoy ve Emre Övek, sanatseverlerden büyük alkış aldı. Roman esintilerinin de bol bol hissedildiği konserde, dinleyenler de şarkılara oldukları yerden hem dans ederek hem de seslendirerek eşlik etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de beraberinde CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ile birlikte konsere katılarak müzik ziyafetine ortak oldu. Coşkulu konseri keyifle izleyen Başkan Mustafa Bozbey, istek üzerine sahneye çıkarak şarkı söyledi. Başkan Bozbey, Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde ‘Yeşil Ördek Gibi’ adlı eseri seslendirerek salonu dolduranlardan büyük alkış aldı.

Kuruluşunun 15. yılını kutlayan Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası’nı tebrik eden Başkan Mustafa Bozbey, Bursa’da roman orkestrasını kuran ilk belediye başkanlarından biri olduğunu söyledi. Bu zamana kadar birçok ortak proje geliştirdiklerini anlatan Başkan Bozbey, “Bunlardan bir tanesi engelli vatandaşlara müzik eğitiminin verilmesiydi. O projenin sonuçlarını görünce, aileler ve bizler gözyaşlarımızı tutamamıştık. Roman orkestralarının diğer ilçelerde de kurulması için planımız var. Sanatçılarımızın bilgi ve birikimlerinin çocuklara aktarılmasını sağlayacağız. Keyifli bir akşam yaşatan sanatçılara, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve coşkuyu paylaşan Bursalılara teşekkür ediyorum” dedi.

Gecenin sonunda Başkan Mustafa Bozbey ve Milletvekili Hasan Öztürk tarafından sanatçılara çiçek takdim edildi.