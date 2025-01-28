Öğrencilere dijital becerileri kazandırmasının hedeflendiği Yükseköğretim Kurulu Yapay Zeka Temelli Programları’nda Çankırı Karatekin Üniversitesi de yer alacak.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen Yapay Zeka Temelli Programları Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın başkanlığında gerçekleştirilen ve bilişim temelli programlar bulunan üniversitelerin rektörlerinin katıldığı toplantıda, yapay zeka temelli eğitim programlarının akademik müfredata entegrasyonu, disiplinler arası iş birliği fırsatları ve sektörel ihtiyaçlara yönelik nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi gibi önemli konular ele alındı. Ayrıca YÖK’ün dijital dönüşüm misyonu vurgulanarak istihdama duyarlı, yapay zeka ve bilişim temelli programlar açılması, öğrencilere dijital becerileri kazandırmayı amaçlayan müfredat düzenlemelerinin üniversitelerle birlikte yürütülmesi gibi hususlara da değinildi.

Toplantının ardından konuşan ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, yükseköğretimde dijitalleşme ve yapay zekayla ilgili dönüşümleri çok önemli gördüklerini ve bu doğrultuda Dijital Dönüşüm Yapay Zekâ ve Veri Analitiği Koordinatörlüğünü kurduklarını ifade etti. Yapay zeka temelli programlarla ilgili projelerin olduğunu aktaran Rektör Çiftçi, önümüzdeki dönemde Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulunun kurulması ve yapay zeka içeren bölümlerle üniversitedeki eğitim süreçlerinde önemli bir merkez oluşturulması hedeflerinin de olduğunu belirtti.