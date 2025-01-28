Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde görev yapan kamu personellerine itfaiye ekipleri tarafından ‘yangın güvenliği’ eğitimi verildi.

Çankırı’nın Kurşunlu ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde görev yapan personellere ‘yangın güvenliği’ eğitimi verildi. Eğitimde, yangınların oluşum sebepleri, yangın anında yapılması gerekenler ve yangının yayılmasını önlemek için alınması gereken tedbirler anlatıldı. Gerçekleşen eğitimde personeller, muhtemel bir yangına karşı bilinçlendirildi.