BYD’nin beğeni toplayan BYD SEAL U modelinin, Türkiye’de satışa sunulmasından bu yana 20 bininci teslimatı gerçekleşti.

Elektrikli otomobil üreticisi BYD, Türkiye pazarındaki büyümesini sürdürüyor. Markanın en çok tercih edilen modeli SEAL U satış performansıyla öne çıkıyor. Nisan ayında Türkiye’de tüm binek otomobiller arasında en çok satılan modellerden biri olan SEAL U, geçtiğimiz hafta da Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçildi. Bu ödülün hemen ardından model, 20 bininci teslimatına ulaştı.

20 bininci BYD SEAL U teslimatı, 26 Haziran tarihinde aracın yeni sahibine düzenlenen özel bir törenle gerçekleştirildi. Yeni enerjili araçlara uzun süredir ilgi duyan ve tercihini markadan yana kullanan BYD SEAL U ailesinin 20 bininci üyesi Zeynep Burcu Gücelioğlu, şunları söyledi: "20 bininci müşteri olmak benim için çok gurur ve mutluluk verici bir duygu. Markayı tercih ettim, çünkü aracı görür görmez çok beğendim. Fiyat-performans açısından beklentilerimi fazlasıyla karşıladı. Model içime tam anlamıyla sindi, ‘İşte bu benim arabam’ dedim. Sahip olduğu teknolojik özellikler ve yeniliklerin bu fiyatla sunulması gerçekten muhteşem."

Model farklı motor seçenekleri ile öne çıkıyor

Markanın tam elektrikli ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarıyla Türkiye pazarında sunduğu D-SUV modeli SEAL U, modern tasarımı ve ileri teknolojiyi bir arada sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, tam elektrikli SEAL U EV, WLTP normuna göre tek şarjla 500 kilometre karma menziliyle uzun yol sürüşlerini konforlu hale getiriyor. Hızlı şarj desteği sayesinde günlük kullanımda da büyük kolaylık sunan model, aynı zamanda sıfır emisyon değerleriyle çevre dostu ulaşımı temsil ediyor. Şarj edilebilir hibrit versiyon SEAL U DM-i ise düşük yakıt tüketimi ve etkileyici menzil kapasitesiyle öne çıkıyor. WLTP normuna göre 4x2 versiyonunun karma sürüş menzili 1.080 kilometre iken 4x4 versiyonu ise 870 kilometre karma sürüş menzili sunuyor. SEAL U DM-i, bu performansıyla Türkiye’de şarj edilebilir hibrit segmentini ulaşılabilir hale getirirken pazarındaki seçenekleri çeşitlendirdi ve segmentin büyümesine önemli katkı sağladı.

Markanın D-SUV segmentindeki modeli SEAL U DM-i, güçlü ve verimli bir sürüş deneyimi sunuyor. Model, 145 kW’lık (197 PS) elektrik motorunu, 72 kW’lık (98 PS) 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motorla birleştirerek toplamda 160 kW (218 PS) sistem gücüne ulaşıyor. WLTP karma sürüş verilerine göre 1.080 kilometreye varan toplam menziliyle, SEAL U DM-i uzun yolculuklar için ideal bir seçenek oluşturuyor.

Dört tekerlekten çekişli versiyonda, dış ölçüler korunurken çift motorlu yapı sayesinde sistem gücü 238 kW’a (323 PS) yükseliyor. Bu versiyon, daha dinamik ve çevik bir sürüş sunarken, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 5,9 saniyede ulaşıyor.

SEAL U’nun tamamen elektrikli versiyonu olan BYD SEAL U EV, markanın yenilikçi 87 kWsa kapasiteli Blade Bataryasıyla donatıldı. WLTP karma sürüş ölçümlerine göre 500 kilometre, şehir içi kullanımda ise 674 kilometreye varan menziliyle dikkat çekiyor.

140 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde, batarya 28 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80’e kadar şarj edilebiliyor. SEAL U EV, 160 kW (218 PS) gücündeki elektrik motoruyla 0’dan 100 km/s hıza 9,6 saniyede ulaşarak performans ve konforu bir arada sunuyor.