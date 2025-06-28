Sakarya’da dün çıkan ve Bilecik’e sıçrayan orman yangını devam ederken, Büyüksürmeli köyünde 3 ev daha alevler içinde kaldı.
Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına aldı. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ekipleri bizzat koordine ederken, halen kontrol altına alınamayan yangın Gölpazarı ilçesine bağlı Büyüksürmeli köyünde 3 eve daha sıçradı. Yangının başladığı andan itibaren tüm imkanlar seferber edilirken, bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye aracı, arazöz, iş makinesi ve yangın söndürme helikopteri ile alevlere müdahale devam ediyor.
Kaynak: İHA