Konya Büyükşehir Belediyesi, "Yerli Tohum Milli Tarım" projesiyle ilkokul öğrencilerine hem yerli tohum bilinci kazandırıyor hem de özel günlerde öğrencilerin yanında oluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından "Anneler Günü" dolayısıyla Selçuklu Belediyesi Şehit Erkan Kurşun İlkokulu’nda "En Güzel Çiçek Benim Annem" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrencilere uygulamalı olarak yaprak güzeli çiçeği ekimi gösterildi. Öğrenciler de verilen saksılara önce toprağı koydu sonra yaprak güzeli çiçeğini dikerek kendi saksılarını oluşturdu. Saksılarını özenle süsleyen öğrenciler, hazırladıkları çiçekleri annelerine hediye ederek, Anneler Günü’nü kutladı. Anneler Günü’nde çocuklarından kendi ekimini yaparak hazırladıkları çiçekleri alan anneler ise duygu dolu anlar yaşadı.

Velilerden Konya Büyükşehir’e teşekkür

Öğrenci velisi Tuğba Ertuğrul, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, böyle bir hediye beklemediğini ve hediyeyi aldığında mutlu olduğunu ifade etti. Bir diğer veli Duygu Kızılkaya ise çok duygulandığını ifade ederek, etkinliğin çok güzel olduğunu söyledi. Nurseli Alparslan da kızının hediyesi olan çiçeğe sevgiyle bakacağını belirtti.

Öğrenciler de annelerine kendi elleriyle hediye yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, bu anlamlı hediyeyi yapmalarında destek veren Büyükşehir’e teşekkür etti.