Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin evliliklerinde 41 yılı dolduran çiftlere yönelik düzenlediği umre programına başvurular yoğun ilgi görüyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin evliliklerinde 41 yılı dolduran çiftlere yönelik düzenlediği umre programına başvurular yoğun ilgi görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle hayata geçirilen proje kapsamında başvurular, 30 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.

Programa katılmak isteyen çiftlerde, 1 Ocak 2025 tarihinden önce Gaziantep’te ikamet etmeye başlamış olma, evlilikte en az 41 yılı tamamlama ve eşlerden herhangi birinin daha önce hac ya da umre ziyareti gerçekleştirmemiş olma şartı aranıyor. Bu kriterleri karşılayan tüm başvurular kabul ediliyor.

Kutsal topraklara gerçekleştirilecek ziyaretlerde şartlara uygun olan her çiftin gidiş sıralamaları ise kura yöntemiyle belirlenecek. Başvurular, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında kurulan Umre Masası’ndan yüz yüze yapılabildiği gibi, www.gaziantepailem.com/basvuru/umre adresi üzerinden çevrim içi olarak da gerçekleştirilebiliyor.

Aile kurumunun güçlendirilmesi ve uzun yıllar süren evliliklerin teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan proje, sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirilen önemli bir uygulama olarak öne çıkıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu girişimle ailelerin uzun süreli birlikteliğine destek olmayı, toplumda birlik ve beraberliği pekiştirmeyi hedefliyor.