Kayseri Büyükşehir Belediyesi gece saatlerinde kent genelinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı ile birlikte karla mücadele çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürürken ekipler, kırsal kesimlerde daha fazla etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 260 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında yoğun mesaisine devam ediyor. Bu kapsamda, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 16 ilçeye bağlı mahalle yollarında 7 noktada, 134 personel ve 63 araçla karla mücadele çalışmaları yapıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışı ile birlikte tipi nedeniyle kapanan yollarda hummalı çalışmasını sürdürüyor.

Özellikle yüksek kesimlerde daha fazla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yol açma çalışmaları devam ederken, Akkışla ilçesinde 4 mahalle yolu, Bünyan’da 28, Develi’de 31, Felahiye’de 6, Hacılar’da 3, İncesu’da 3, Kocasinan’da 14, Özvatan’da 4, Pınarbaşı’da 75, Sarıoğlan’da 2, Sarız’da 28, Talas’ta 8, Tomarza’da 30, Yahyalı’da 20 ve Yeşilhisar’da 4 mahalle yolu olmak üzere, 2 bin 80 kilometrelik yol ağında 260 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Açılan yollar kar yağışı ve tipi nedeniyle tekrar kapanırken, ulaşım sağlanamayan Bünyan ilçesinde 3, Develi’de 2, Pınarbaşı’da 15, Sarız’da 20 ve Tomarza’da 3 mahalle yolunda çalışmalar sürüyor. Ekipler, olumsuz hava şartları, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle zorlu şartlar altında çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Büyükşehir ekipleri, yalnızca yol açmakla kalmayıp, tehlikeye düşen, araçları yolda kalan vatandaşlara da anında müdahalede bulunup, destek oluyor. Ayrıca, Fen İşleri Daire Başkanlığı ise 200 personel ve 80 araçla şehir merkezinde yoğun mesai harcıyor. Ekipler, ana arterlerde, cadde ve sokaklarda kar küreme, yol temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı’na bağlı 135 kişilik ekipler de ana arterlerdeki kaldırımlar, cadde ve sokaklarda yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, parklar, yaya yolları, üst geçitler ve durakları kardan temizleyerek, buzlanmayı önleyip, güvenli ulaşımı sağlıyor.

Kenti beyaza bürüyen kar yağışı şehirde kartpostallık manzaralar oluştururken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele kapsamında merkez ve kırsalda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürecek.