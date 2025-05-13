Aydın Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Gelişim Otizm Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan eserler, düzenlenen sergiyle görücüye çıkarken, vatandaşların beğenisini kazandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Gelişim Otizm Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan eserlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Birebir düzenlenen etkinlikler ile sanatın birçok farklı dalında eğitim alan öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı eserlerden oluşan renkli serginin açılışına yüzlerce vatandaş katıldı. Sanat ve Gelişim Otizm Merkezi öğrencilerinin örf ve ritim ile piyano konseri eşliğinde gerçekleştirilen sergi açılışında minik sanatçılar, eserlerinin tanıtımını da kendileri gerçekleştirdi.

"Öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediyesi Otizm Destek Merkezleri ile Sanat ve Gelişim Otizm Merkezi’nde her yaştan otizmli bireye yönelik gerçekleştirilen destekleyici eğitimlerin devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Otizmde erken tanı ve eğitim çok önemli. Aydınımıza kazandırdığımız Otizm Destek Merkezlerimiz ile Sanat ve Gelişim Otizm Merkezimiz de gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Otizmli bireylere yönelik hayata geçirilen hizmetlerden memnuniyet duyduklarını belirten vatandaşlar ile veliler, çalışmalarından dolayı Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.