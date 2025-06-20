Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kale ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde sıcak asfalt serimi gerçekleştirerek kırsal mahallelerdeki yol konforunu artırmaya devam ediyor. Deprem sonrası yaşanan zorluklara rağmen sürdürülen hizmetler, bölge halkı tarafından takdirle karşılandı.

Malatya genelinde yol genişletme, asfaltlama ve altyapı çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan altyapı işlemlerinin ardından Kale ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, 2025 yılı yatırım programı kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Büyükşehir Belediyemiz, ilçemizdeki birçok mahallede yama, sathi kaplama ve sıcak asfalt uygulamaları yapıyor. Aynı şekilde MASKİ ekipleri de altyapı hizmetlerini sürdürüyor. Bu hizmetler sayesinde ilçemiz 2025 yılı içinde planlanan tüm yatırımlara kavuşmuş olacak" dedi.

Deprem sonrası yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet üretmeye devam ettiğini belirten Özbay, "60-70 noktada Yol ve Altyapı Daire Başkanlığımız, 100’e yakın noktada ise MASKİ Genel Müdürlüğümüz sahada. Bu kadar sınırlı kaynakla bu denli kapsamlı hizmetlerin sunulması gerçekten takdire şayan. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Karaağaç Mahallemizin asfalt çalışmaları tamamlanmak üzere. Diğer 28 mahallemizin acil ihtiyaçları da program dâhilinde karşılanacak" ifadelerini kullandı.

Karaağaç Mahalle Muhtarı Erol Bozyiğit ise ilk kez sıcak asfaltla tanıştıklarını belirterek, "Bugüne kadar mahallemize soğuk asfalt dahi gelmemişti. Bugün sıcak asfalt serimi yapılıyor. Bu hizmetlerin gelmesini sağlayan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er olmak üzere emeği geçen herkese mahallem adına teşekkür ediyorum. Rabbim devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kent genelinde sürücülerin güvenli ve konforlu ulaşımı için kırsal ve merkez mahallelerde çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini bildirdi.