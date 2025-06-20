Battalgazi Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Orduzu Vali Galip Demirel Çınar Parkı’nda gerçekleştirdiği temizlik çalışmasıyla hem çevre sağlığını korudu hem de gölette suyun doğal akışını yeniden sağladı.

Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artan ziyaretçi yoğunluğuyla birlikte çevresel kirliliğin oluştuğu Çınar Park’ta kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Özellikle gölet çevresinde ve su içerisinde biriken mil tabakası özenle temizlenerek hem parkın doğal ve estetik görünümü korundu hem de suyun doğal döngüsü yeniden düzenlendi.

Çalışmalar kapsamında su içinde biriken atıklar ve mil tabakası titizlikle temizlenirken, parkın çeşitli noktalarında yapılan düzenlemelerle çevre temizliği tamamlandı. Vatandaşların kullanım konforunu artırmak amacıyla yapılan bu temizlikle birlikte parkın doğal yapısına zarar verilmeden çevresel denge korunmuş oldu.

Battalgazi Belediyesi, yeşil alanlarda ve sosyal donatılarda düzenli olarak yapılan temizlik çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, tüm parklarda belirli periyotlarla benzer çalışmaların devam edeceğini duyurdu.