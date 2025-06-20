Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi Sami Benli Kütüphanesi’nde sınava hazırlanan öğrencileri ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulundu. Şehitkamil Belediyesi kütüphanelerinde 60 bin öğrencinin sınava hazırlandığını ifade eden Yılmaz, "Sevgili gençler, sizler sınavlarınıza odaklanın, sınav günü Şehitkamil’i sessizliğe bürüyeceğiz" dedi.

Şehitkamil belediye Başkanı Umut Yılmaz, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce iki oturumda gerçekleşecek (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi D.T. Şehitkamil Sahnesi’nde bulunan Sami Benli Kütüphanesi’nde sınava girecek öğrencilerle buluştu.

"60 bin öğrenci sınava Şehitkamil’de hazırlandı"

Öğrencilere başarı dileklerini ileten Yılmaz, sınav öncesi her türlü önlemi aldıklarını paylaştı. 1 yıllık eğitim-öğretim döneminde tüm imkanlarıyla geleceğe hazırlanan öğrencilerin yanında olduklarını aktaran Yılmaz, "Gençlerimizin aylardır beklediği gün geldi. Şehitkamil Belediyesi olarak bu süreçte gençlerimizin yanında olmak için büyük çaba sarf ettik. Kuzeyşehir’den Aktoprak’a, Çıksorut’tan İbrahimli’ye kadar toplamda 14 ayrı kütüphanemizin kapılarını gençlerimize açtık. Toplam üye sayımız 100 binin üzerine çıktı. Sadece 60 bin öğrencimiz de bu kütüphanelerde üniversite sınavına hazırlandı. İnşallah gençlerimizin emeklerimizin karşılığını aldığında tercih döneminde de uzman ekiplerimiz tarafından yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sınav günü sessizlik sağlanacak"

Sınav günü kentte sessizliği sağlayacaklarını belirten Yılmaz, "Kıymetli kardeşlerim, Cumartesi-Pazar günleri aylarıdır beklediğiniz sınava giriyorsunuz. Merak etmeyin kenti tam bir sessizliğe bürüyeceğiz. Bütün inşaatları, seyyar satıcıları, pazarları ve gürültüye yol açabilecek her yeri kapatıyoruz. Hiçbir ses olmayacak. Hepiniz çalıştınız, emek verdiniz. Heyecan yapabilirsiniz ama lütfen sınavı erkenden bitirmeyin, motivasyonunuzu asla bozmayın. Emeğinizin karşılığını alacağınıza inanıyorum. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah hepiniz hayal ettiğiniz yerlere en güzel şekilde gideceksiniz" diye konuştu.