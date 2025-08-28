Bursa’da vatandaşların daha güvenli ve konforlu seyahat edebilmesi için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2008 yılında hizmete giren Gökdere viyadüğünde 17 yıl aradan sonra ilk kez bakım ve yenileme işlemleri gerçekleştirdi.

Bursa’da ulaşım sorununun ortadan kaldırılması için yeni yollar, köprü ve kavşaklarla karayolu ağını güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımın bel kemiğini oluşturan raylı sistemleri daha cazip hale getirmek ve konforu artırmak için bakım ve yenileme işlemlerini de sürdürüyor. BURULAŞ ekipleri, 2008 yılında açılan ve 17 yıldır herhangi bir işlem yapılmayan Gökdere viyadüğünde genleşme contalarının değişimini ve çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdi. Gündüz saatlerinde sistemin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için saat 22.00’den sonra gerçekleştirilen işlemler, ekiplerin özverili çalışmalarıyla sorunsuz bir şekilde yürütüldü. Tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu anlarda ise, Merinos-Kestel hatları arasında ring otobüs seferleri düzenlendi. Otobüsler, tren saatlerine uyumlu şekilde hizmet verdi. BursaRay hatlarındaki yenileme ve bakım çalışmaları önümüzdeki günlerde de planlı bir şekilde devam edecek.

Yatırımlar sürüyor

Bursa Büyükşehir belediye Başkanı Mustafa Bozbey, işletmeye açıldığı günden bu yana milyonlarca yolcu taşıyan BursaRay’ın güvenliğini ve konforunu artırmak için bakım ve yenileme işlemlerinin düzenli bir şekilde yapıldığını söyledi. 2008 yılından bu yana kullanılan Gökdere viyadüğünde ilk kez genleşme contalarının değişimi ve çevre düzenlemesi yapıldığını anlatan Başkan Bozbey, ulaşıma yönelik akılcı çözümlerin ve yatırımların artarak devam edeceğini belirtti.