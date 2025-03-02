Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının ilk gününde Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde iftar saati öncesinde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi birlik, beraberlik ve paylaşmanın arttığı Ramazan ayında Antalya’nın farklı mahallerinde iftar öncesi sıcak yemek dağıtacak. Ramazan ayının ilk günüde Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi bağlı Mobil Aşevi Tırı, Ramazan ayının ilk günü Kepez ilçesinde Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu.

Mobil aşevi tırı Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde

Büyükşehir Belediyesi mobil aşevi tırında, iftar saati öncesinde bin kişiye dört çeşit yemek ikram edildi. Vatandaşlar, yemeklerini alarak evlerinde iftar saatinin gelmesini bekledi. Akşam ezanın okunmasıyla birlikte Ramazan ayının ilk oruçları açıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayı boyunca Antalya’nın farklı mahallerinde yemek dağıtımlarını sürdürecek. Büyükşehir Belediyesi 2 Mart Pazar günü Kepez ilçesi Güneş Mahallesi’nde, 3 Mart Pazartesi günü ise Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi’nde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunacak.

Ramazan etkinlikleri ilgiyle izlendi

Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin eski Ramazanları yaşatabilmek amacıyla gelenek haline getirdiği Ramazan etkinlikleri Karaalioğlu Parkı’nda başladı. Ramazan ayının ilk gününde Hacivat-Karagöz gölge oyunu ile başlayan etkinliklere Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Geleneksel Ramazan etkinlikleri, Ramazan ayı süresince Karaalioğlu Parkı içerisinde birbirinden farklı konserler ve etkinliklerle devam edecek.