Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER) iş birliğiyle Bursa Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nde gerçekleştirilen etkinlik, tedavi gören çocuklara moral kaynağı oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü, Bilim Teknoloji Merkezi ve LÖDER tarafından organize edilen etkinlikte, çocuklar bilim ve sanat dolu bir gün geçirdi. Hastane bünyesindeki atölyelerde düzenlenen aktivitelerle çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. Mikroskop kullanarak çeşitli numuneleri inceleyen minikler, uzmanlar eşliğinde doğru el yıkama tekniklerini deneyimledi. Boyama etkinlikleriyle de keyifli vakit geçiren çocuklar, gün boyu moral depoladı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatrik Hematoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bursa LÖDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral, bu tür aktivitelerin hem öğrenme hem de psikolojik destek açısından önemli olduğunu vurguladı. Hastalara moral vermeyi ve onları biraz olsun rahatlatmayı amaçladıklarını söyleyen Meral, desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.