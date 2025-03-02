Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Can Suyu" projesi kapsamında üniversite öğrencilerine ücretsiz olarak verilen 5 ton suyun miktarı, 10 tona çıkarıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında, üniversite öğrencilerine daha önce aylık 5 ton ücretsiz su imkanı sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu miktarı 10 tona çıkardı. Gençlerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla hayata geçirilen "Can Suyu" projesi sayesinde, gençlerin temel ihtiyaçlarından birisi karşılanmış oluyor. Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Cemre Su Çentikçi, ekonominin genel olarak kötü olduğunu, öğrenciler olarak işlerinin daha da zor olduğunu söyledi. Çentikçi, "Öğrenci olarak çok fazla giderimiz oluyor. Bu zor şartlarda, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı ’Can Suyu’ projesinden faydalanıyorum. Şu ana kadar 5 tonluk bir suyu ücretsiz olarak kullanıyordum. Bu miktar 10 tona çıktı. Bu durumdan dolayı çok memnunum. Faturaya vermediğim paralarla ders kitapları alıyorum ya da diğer kişisel ihtiyaçlarımı karşılıyorum" dedi.

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Sinan Başoğlu ise öğrenciler olarak başta ekonomik güçlükler olmak üzere birçok sorunla karşılaştıklarını belirtti. Başoğlu, "Bu devirde öğrenci olmak ekonomik açıdan çok zor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine burs ve yurt imkanları sağlanıyor. Onun dışında benim de faydalandığım ’Can Suyu’ projesi var. Öğrenciliğe başladığımdan beri 5 tona kadar olan su kullanımıma ücret ödemiyorum. Şimdi bu miktarın 10 tona çıkacağını öğrendim. Bu mutluluk verici oldu benim için. Büyükşehir Belediyesi’nin bu projesinden artan paramla başka ihtiyaçlarımı giderebiliyorum" diye konuştu.