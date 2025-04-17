Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Ören İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, foseptik kaynaklı sızıntıları önleyerek atıksuyun denize karışmasını engelleyecek. Böylelikle hem Gökova Körfezi korunacak hem de Ören sahili mavi bayrak almak için en önemli kriteri yerine getirmiş olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Başkan Ahmet Aras’ın çevreci yatırımlara verdiği önem doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor. Bu yatırımların en büyüklerinden biri olan Ören İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve kanalizasyon projesi çalışmaları sürüyor.

Ören’de yapımı devam eden bu iki büyük yatırım sadece Ören’e değil, Ören’in de içinde bulunduğu Gökova Körfezinin kirlenmesini önleme ve bölge turizmini daha da hareketlendirme açısından tüm Muğla’ya hizmet edecek.

Ülkemizde mavi bayrak vermekle yetkili tek kuruluş olan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) bir plajın mavi bayrak verilip verilmeyeceğine 33 farklı kriter üzerinden yaptığı değerlendirme ile karar veriyor. Geçtiğimiz yıllarda Ören sahilinin mavi bayrak alması için yapılan başvurunun bölgede kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi olmaması nedeniyle değerlendirmeye dahi alınmadığı öğrenildi.

Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan altyapı yatırımları Ören’in dünyaca ünlü bir plaj haline gelmesi ve turizmin daha da artması için büyük önem taşıyan mavi bayrak konusunda en önemli kriter olan altyapı eksiğinin giderilmesini sağlıyor.

Foseptik kaynaklı sızıntıların önüne geçilerek körfez korunacak

Ören’de yapılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve kanalizasyon projesi sadece mavi bayrak için değil Gökova Körfezi’nin korunması açısından da büyük önem taşıyor. Ören Mahallesinde altyapı sistemleri bulunmadığı için bölgedeki tüm ev ve iş yerleri fosseptik kullanarak atıksuyu çukurlarda biriktirirken, vidanjörler sayesinde bu atıklar bertaraf ediliyor. Ancak foseptik çukurlarında meydana gelen sızıntılar pis suyun direkt denize akmasına ve Gökova Körfezi’nin ekosisteminin bozulmasına neden olabilecekken, buna önlem olarak ise MUSKİ tarafından tüm modern ve gelişmiş kentlerde olduğu gibi bölgede güçlü bir arıtma altyapısı kuruluyor.

Ayrıca MUSKİ tarafından Ören’e yapılan İleri Biyolojik atıksu arıtma tesisinin yapımı için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarda gerekli izinlerinin alındığı, burada arıtılan suyun doğaya hiçbir zararı olmadığı ve ilgili bakanlık tarafından dakika dakika izlenebilecek şekilde İleri arıtma teknolojisi kullanıldığı öğrenildi.

Başkan Aras, "Muğla’nın doğasını, çevresini her karışını koruyacağız"

Muğla’nın kendileri için bir şehirden fazlası olduğunu ve onu korumak için gereken her türlü yatırımı yapacaklarını vurgulayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Biz göreve geldiğimiz ilk günden bu yana en büyük gayreti kentimizin çevre ve doğasını korumak için gösteriyoruz. Bugüne kadar yaptığımız yatırımların yanı sıra önümüzdeki günlerde yapacağımız çevre yatırımları ile bunu daha iyi anlayacaksınız. Özellikle yaz turizmi açısından dünyanın önde gelen kentlerinden biri olan Muğla’da maviyi ve yeşili korumak, eşsiz güzellikleri olan Gökova, Fethiye, Marmaris gibi körfezlerimize sahip çıkmak için çalışıyoruz. Ören İleri Biyolojik atıksu arıtma tesisi ve kanalizasyon projemiz bunun en önemli kanıtlarından biridir. Bizim buradaki en önemli gayemiz Ören’i dünya turizminin önemli noktalarından biri yapmak ve bu eşsiz kenti korumak. Ayrıca altyapısıyla, çevre düzenlemeleriyle, yolları ve kaldırımlarıyla her yönüyle modern bir görünüm kazandırarak buradaki refahı yükseltmek, güçlü bir şekilde yarınlara bakmasını sağlamak" dedi.