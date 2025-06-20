Bursa Büyükşehir Belediyesi, 21 Haziran Cumartesi akşamı düzenlenecek olan ‘Fazıl Say İznik Türküsü’ dünya pöremiyerine vatandaşların rahat ulaşım sağlayabilmesi amacıyla Acemler İstasyonu’ndan İznik Sahil Meydanı’na ücretsiz ring servisleri düzenleyecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyaca ünlü sanatçı Fazıl Say’a besteletilen İznik Türküsü (Ballad Of Nicaea) adlı eserin dünya prömiyeri, 21 Haziran Cumartesi akşamı saat 21.00’de İznik Sahil Meydanı’nda yapılacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların konsere rahat ulaşımını sağlamak amacıyla BURULAŞ aracılığıyla ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Etkinlik günü, BursaRay Acemler İstasyonu’ndan İznik Sahil Meydanı’na saat 17.00 ile 19.00 arasında gidiş seferleri düzenlenecek. Saat 23.00 ile 00.00 arasında ise İznik Belediye Binası önünden BursaRay Acemler İstasyonu’na dönüş seferleri yapılacak. İznik içerisinde düzenlenecek ring seferleri ile Ayasofya Camii ve okullar bölgesinden de konser alanına ulaşım sağlanacak. Etkinliğe özel, ilçe içerisinde yaklaşık 2000 araçlık ücretsiz otopark alanı da kullanıma açık olacak.

Tüm müzikseverleri İznik’in eşsiz atmosferinde bu tarihi ana tanıklık etmeye davet eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın en değerli ilçelerinden olan İznik’in adını ‘yılın sanat olayı’ ile dünyaya duyurmanın gururunu yaşayacaklarını dile getirdi.