Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Büyükşehir, iştiraklerinden Gazikültür Yayınları, 10-12 Mayıs 2024 tarihlerinde kentte gerçekleştirilen 2. Uluslararası Aile Sempozyumu’nun bildirilerini kitap haline getirerek literatüre kazandırdı.

Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Aile Vakfı, Gaziantep Valiliği ve çeşitli kurumların katkılarıyla düzenlenen sempozyuma, yerli ve yabancı 100’e yakın akademisyen katıldı. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde 10-12 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen etkinlik boyunca 21 oturumda, 80’e yakın akademisyen tarafından 63 bildiri sunuldu. "Küresel Tehditler Karşısında Aile" başlığı altında düzenlenen sempozyum, aile kurumunu etkileyen küresel riskleri ele alarak bu alanda akademik bir farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Sempozyumun çıktılarının kalıcı hale gelmesi adına Gazikültür Yayınları tarafından hazırlanan "II. Uluslararası Aile Sempozyumu Bildirileri Kitabı", alanında önemli bir referans kaynağı olarak araştırmacılar, akademisyenler ve ilgili kurumlarla buluşturulacak.

Okurlar, Uluslararası Aile Sempozyumu-II Küresel Tehditler Karşısında Aile Bildiriler Kitabı’na e-kitap olarak https://gbbkultur.com/?r3d=uluslararasi-aile-akademisi-ii-sempozyum-bildirileri adresinden ulaşabilir.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, yayımlanan kitabın önemine değinerek, "Aile, toplumun temel taşıdır ve karşı karşıya kaldığı tehditleri bilimsel bir zeminde tartışmak, çözüm üretmek büyük bir gerekliliktir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak aileyi korumak adına bilimsel çalışmaların destekçisi olmaya devam ediyoruz. Uluslararası Aile Sempozyumu Bildirileri Kitabı, bu anlamda akademik çevrelere, sivil toplum kuruluşlarına ve aile politikalarını belirleyen karar alıcılara önemli bir kaynak sağlayacaktır. Gazikültür Yayınları aracılığıyla bu tür bilimsel yayınları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.