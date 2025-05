Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, alkollü ve yorgun hissettiren simülasyon gözlüğünü takarak, vatandaşlara örnek olmasını istedi. Etkinlikte konuşan Vali Çiçek, "Her bir suç kaleminde düşüşler yakalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ölümlü trafik kazaları açısından istediğimiz seviyede değiliz. EDS’ler keyfi ceza yazmak ve insanımıza zulüm edelim diye konulmuş bir şey değil" dedi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Trafik Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, AFAD İl Müdürü Rifat Genç ve davetliler katıldı. Etkinlikte ilkokullar arasında düzenlenen resim ve slogan yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken, halk oyunları gösterileri sergilendi. Ardından Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç açılan stantları gezerek, yetkililerden bilgi aldı. Alkollü ve yorgun hissiyatı veren gözlük takan Çiçek ve Büyükkılıç, topa vurmaya çalıştı ve alkollü araç kullanılmamasına dikkat çekti.

"Her bir suç kaleminde düşüşler yakalamanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Renkli görüntülere sahne olan etkinliğin sonunda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Sürekli her buluşmamızda, her bir araya geldiğimizde, şehrin meydanında veya herhangi bir yerinde görüştüğümüzde Kayseri’yle ilgili, asayişiyle ilgili, huzuruyla ilgili birtakım bilgiler veriyorum. Biz emniyetimiz, jandarmamız Kayseri’de yapılan çalışmalarla suç oranlarıyla ilgili gelişen durumları, düşüşleri ve artışları şeffaf bir şekilde basınımızla ve halkımızla paylaşıyoruz. Hiçbir şekilde, hiçbir suç oranında artış veya eksiliş olduğunda saklamadan net bir şekilde "durumumuz budur" ama "hedefimiz de şudur" diye söylüyoruz. Birçok suç oranında Kayseri’de bu sene çok ciddi manada düşüş olduğunu büyük gururla söyleyebilirim. Evden hırsızlıkla yüzde 54 gibi bir düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söylemiştim. 2025 yılının ilk 5 ayında aynı hızla düşüşlerimiz devam etmektedir. Sadece hırsızlık değil, kasten öldürmelerin düşüşü ve düşürmekte zorlandığımız dolandırıcılıkta bile bu sene emniyetimizin yaptıkları çalışmalarla ve bilgilendirmelerle ve çökerttiği şebekelerle dolandırıcılıkta da tam istediğimiz seviyede olmasa da bir düşüş yakaladık. Her bir suç kaleminde düşüşler yakalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ölümlü trafik kazaları açısından istediğimiz seviyede değiliz. Büyükşehir belediyemizin ışıklandırma, sinyalizasyon, EDS çalışmalarına ve emniyetimizin çalışmalarına rağmen ölümlü trafik kazalarında maalesef istediğimiz düşüşü yakalayamadık. Ancak çok şükür ki 2025 yılının ilk beş ayında bir düşüş eğilimine girdiğini görüyoruz. Hani "pisi pisine can veriyoruz" derler ya... Emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımız trafikteki ölümlü kazaları izlettiklerinde içim acıyor. Özellikle birçok kazanın hızdan ve alkollü araç kullanmaktan olduğunu görüyorsunuz. Kayserililere bir söz vermiştik ve bu sözümüzün arkasındayız. Ölümlü trafik kazalarını Kayseri’de düşürmek zorundayız. Yolların bu kadar güzel olduğu, bu kadar sinyalizasyon olduğu ve birçok şehirde örnek aldığı bir şehirde ölümlü trafik kazalarının daha az olması lazım. Özellikle kavşaklara girerken araçların o hızla gidişleri bizim içimizi acıtıyor ve bu yüzden dolayı da tavizimiz yok. Bazen bana sosyal medyada "Birazcık daha emniyetimiz ve jandarmamız az ceza yazamaz mı" diyorlar. Bizim mücadelemiz ölümlü trafik kazaları ve yaralanmalı trafik kazalarını düşürmektir. Biz trafik cezalarını düşüreceğiz, az trafik cezası keseceğiz diye kimseye bir söz vermedik. Bizim verdiğimiz söz; Kayseri’nin evlatlarını trafik kazalarına kurban vermeyeceğiz. Ailelerin gözyaşı dökmesinin önüne geçeceğiz. Yaralama trafik kazalarını azaltacağız. Bunun için de mücadele ediyoruz. Kim olursa olsun. Drift atan, hızlı bir şekilde trafiği tehlikeye sokan, alkollü araç kullanan kim olursa olsun hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceğiz. Çünkü karşılığında bir can gidiyor. Alkollü araç kullanan birisinin "acaba kurtulabilir miyim" diye bir şansı yok. Ona müsamaha göstermemiz, oluşabilecek bütün veballeri de üzerimize almamız demektir. Kayseri’de ölümlü trafik kazalarını hep beraber düşürmek zorundayız. Dolayısıyla bu trafik haftasını bu yüzden çok önemsiyorum ve başından itibaren de burada olmaya çalışıyorum. Büyükşehir belediye başkanımızla konuştuğumuzda nerelerde kaza çok, ona göre kameranın oralarda artırılması, emniyetin ve jandarmanın bizden taleplerini karşılama noktasında da duyarlıyız. Bu sene ölümlü trafik kazalarında belki de son 10 yılın en düşük seviyesine gelmek istiyoruz. Bunu da açıklamak istiyoruz. Sadece şu an için düşüş eğiliminde olduğunu söyleyebilirim ama istediğimiz seviyeye düşürdüğümüzü söylemem" ifadelerini kullandı.

"EDS’ler keyfi ceza yazmak ve insanımıza zulüm edelim diye konulmuş bir şey değil"

Çiçek, "EDS ile ilgili çok fazla yorumlar geliyor. Onların her biri bir çalışmanın sonucu. Her birisi Ankara’dan gelen ekiplerin, bizim trafikçilerin, bir ulaşımla ilgili profesyonellerin çalıştığı bir çalışmanın sonucu. En çok kazaların olduğu yerlerde, en çok meselenin olduğu yerlerde varlar. Bir yere para kazandırma, vatandaşımıza ceza keselim derdinde falan değiliz. Ancak bizim bir derdimiz var. Trafik kazalarını düşüreceğiz. Trafik kazaları belli seviyeye geldikten sonra tekrardan her yıl bir şehrin trafiğiyle ilgili aramızda toplantılar yapacağız. Ancak EDS’leri herkes kabul etsin. EDS’ler keyfi ceza yazmak için konmuş bir şey değil. İnsanımıza zulüm edelim diye konulmuş bir şey değil. Şuan hepsi faaliyete girmiş değil ama belli bir kısmı şuan faaliyete geçti. Diğerleri de geçecek. Bizim tek derdimiz var. Ölümlü Trafik kazalarında pik noktalara ulaştık. Bunu hak etmiyoruz diye düşünüyoruz. 2025’inc sonunda "ölümlü trafik kazalarında hak ettiğimiz düşüşü yakaladık" müjdesini vermek istiyoruz" dedi.