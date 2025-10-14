Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen budama, gübreleme ve toprak analizi gibi konularda verilen uygulamalı eğitimler çiftçilerden yoğun ilgi görüyor. Eğitimlerin yıl boyunca sürmesi hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, üreticilere yönelik uygulamalı eğitim programlarını sürdürüyor. Tarımsal verimliliği artırmak amacıyla başlatılan eğitimlerde, budama, gübreleme ve toprak analizi gibi temel tarım uygulamaları ele alınıyor. Eğitim programlarına katılım randevu sistemiyle sağlanıyor. Çeşitli tarım uygulamalarına yönelik yeni oturumların yıl boyunca sürmesi hedefleniyor.

Toprak analizi ve budama eğitimi

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Araştırma Geliştirme ve Proje Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Toprak Örneği Alma Eğitimi yoğun ilgi gördü. Akseki Hizmet Birimi Müdürlüğünde düzenlenen eğitimde toprak örneği alınırken nelere dikkat edilmeli, ne zaman örnek alınmalı, hangi alet ekipmanlar kullanılmalı, toprak analizi yaptırmanın gübreleme açısından önemi ve gerekliliği konusunda bilgilendirme yapıldı. Yoğun ilgi gören eğitimlerden biri de budama eğitimi oldu. Eğitimde doğru budamanın nasıl yapılacağı, budama sonrasında dikkat edilmesi gereken adımlar aktarıldı ve gübreleme esasları anlatıldı.