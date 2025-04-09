Büyükşehir, Kent Mezarlığı’nı genişletmek amacıyla ilave edilen 20 dönümlük arazide modern bir mezarlık alanı oluşturmak için çalışma yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içindeki mezarlık alanlarının yetersiz kalması nedeniyle Umuttepe yolu üzerindeki Kent Mezarlığı’nda genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Mevcut mezarlığa ilave edilen 20 dönümlük arazide modern mezarlık anlayışı yansıtılarak, ziyaretçilerin hem manevi huzur bulabileceği hem de fiziksel olarak rahat edebileceği yeni alanlar oluşturuluyor.

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yeni mezar alanı oluşturulması için açılan 20 dönümlük ek alanda gerekli fiziksel donatıların imalatı için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Genişletme çalışmaları kapsamında vatandaşların mezar yerlerine kolay erişimini sağlaması için çeşitli alt ve üstyapı düzenlemeleri yapıyor. Yeni mezar alanında defin işlemlerinin yapılmadan önce, mezar yerlerine rahat ulaşılabilmesi için ara yolların ve beton merdivenlerin yapımına devam ediliyor. Bu çerçevede, 910 metre uzunluğunda V kanal, 3.264 metre uzunluğunda merdiven, 40 ve 59 metre uzunluğunda iki taş duvar, 61.5 ve 142 metre uzunluğunda betonarme perde duvar, 141 metre ferforje korkuluk, 4.292 metrekare süpürgeli beton yol ve 336 metre bordür imalatı gibi önemli çalışmalar tamamlandı. Ayrıca 68 merdivenin imalatı da yerine getirildi.

Yeşil alanların artırılması, peyzaj düzenlemeleri ve yürüyüş yollarının oluşturulmasıyla mezarlığın doğayla uyumlu bir şekilde tasarlanması planlanıyor. Ayrıca ziyaretçilerin mezarlara kolayca ulaşabilmeleri için mezarlık alanındaki yollar genişletilerek, asfaltlanıyor.

Mezarlıkta ayrıca ziyaretçilerin dinlenebileceği banklar, gölgelik alanlar ve su kaynakları da sağlanacak. Elektrik altyapısı güçlendirilecek ve aydınlatma sistemleri kurulacak. Bu düzenlemeler ile özellikle akşam saatlerinde mezarlığa gelenlerin güvenliğinin ve rahatının artırılması hedefleniyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, vatandaşların kullanımına sunulacağı bildirildi.