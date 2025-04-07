Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı tesislerde görev yapan personellere yangın önleme ve söndürme eğitimi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması için hayati önem taşıyan itfaiye teşkilatını ekip, araç, ekipman ve yeni hizmet binalarıyla güçlendirmeye devam ederken, kurum içindeki personele de belli aralıklarla yangın eğitimi veriyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğüne bağlı tesislerde görev yapan personeller, İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi (KOBİTEM) tarafından eğitime tabi tutuldu. Antikkapı’da gerçekleştirilen eğitim seminerinde tesis personelleri, afet ve yangınlara karşı birçok konuda kapsamlı bilgiler edindi.

Personellere, can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla teorik olarak yangınla mücadele yöntemleri, yangın anında doğru davranış şekilleri ve itfaiye olay yerine gelene kadar ilk müdahaleyi yapabilme becerilerini kazandırmaya yönelik yangın önleme ve söndürme eğitimi verildi. Seminerde aktarılan bilgilerin ardından personel, acil durumlara hazırlıklı hale getirildi. KOBİTEM seminerin sonunda personellere katılım sertifikası takdim etti.