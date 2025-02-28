Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezi hizmetlerinin yaygınlaştırılması, ulaşılabilirliğin arttırılması, göçmen ve yerel halktan daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılabilmesi açısından dezavantajlı bölgelerde saha çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Saha çalışması ile birlikte mevsimlik tarım işçilerinin yoğunlukla bulunduğu dezavantajlı bölgelerde, çadır alanlarında yaşayan vatandaşlara ve göçmenlere SGDD/ASAM ve Göç ve Göçmen İşleri Müdürlüğü Şube personelleri ile ziyaretler düzenleniyor.

Engelli ve Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Evde Bakım ve Sağlık Taraması Hizmetleri kapsamında; Adana Büyükşehir Belediyesi ve Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği (SGDD/ASAM) ile ortak yapılan çalışma neticesinde Karataş İlçesi Bahçe Mahallesi’ndeki tarım alanlarındaki çadırlarda zorlu koşullarda yaşayan tarım işçilerine yönelik sağlık hizmeti sunuldu.

Bu ziyaretler kapsamında temel sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza yönelik evde bakım ve sağlık bilgilendirme hizmetleri, kadın ve çocuk hastalıkları, üreme sağlığı hakkında bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları, belediye sağlık hizmetleri sunumu, gezici kuaför aracı ile saç kesimi yapıldı.

Ziyaretler kapsamında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelere hijyen kiti dağıtımı gerçekleştirildi. Soğuk hava şartları sebebiyle bölge sakinlerine çorba dağıtımı da yapıldı.

Aylık periyotlar halinde belediye sağlık hizmetleri, dezavantajlı bölgelerde uygulanmaya devam edilecek.