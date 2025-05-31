Trendyol Süper Lig’in son haftasında Adana Demirspor, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Maxim’in şutunda kaleci Murat meşin yuvarlağı 2 hamlede kontrol etti.
64. dakikada sağ kanattan Sorescu’nun ortasında ceza sahası içinde Boateng’in kafa vuruşunda top filelerle buluşturdu. 2-2
81. dakikada sol kanattan Sefa’nın kullandığı köşe atışında arka direkte Aymbetov’un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
Hakemler: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Şenol Bektaş
Adana Demirspor: Murat Eser, Fougeu (Kadir Karayiğit dk. 82), Ali Arda Yıldız, Buğra Demirkıran (Ali Fidan dk. 74), Gökdeniz Tunç (Demir Yavuz dk. 61), Ali Yavuz Kol (Beytullah Gezer dk. 82), Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Aymbetov (Samet Duyur dk. 82), Ozan Demirbağ, Alioui (Sefa Günay dk. 70)
Yedekler: Mustafa Yiğit Durmaz, Vedat Karakuş, Salih Kavrazlı, Diyar Zengin
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Gaziantep FK: Halil Bağcı, Ömürcan Artan, M’Bakata, Husic, Taha Güneş (Muhammed Gümüşkaya dk. 58), Ogün Özçiçek (Nevzat Gezer dk. 82), Furkan Soyalp, Sorescu (Çağan Taş dk. 90), Maxim, Halil Dervişoğlu (Ali Osman Kalın dk. 57), Boateng
Yedekler: Yusuf Nacar, İbrahim Kaan Alkış, Emre Taşdemir, Kodro, İzzet Erdal
Teknik Direktör: İbrahim Kürşat Daloğlu
Goller: Alioui (dk. 11 ve dk. 35) (Adana Demirspor), Maxim (dk. 32), Boateng (dk. 64) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Murat Eser, Gökdeniz Tunç (Gaziantep FK), Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)