Eskişehir’de kırsal ilçelerde etkili olan kar yağışının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalara başladı.

Gece saatlerinden itibaren harekete geçen ekipler, kırsal bölgelerdeki ana arterler ve mahalle yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımlarını sürdürebilmesi için yoğun mesai harcayan ekipler, kar yağışının devam etme ihtimaline karşı da teyakkuzda bekliyor.

Yetkililer, sürücülerin buzlanmaya karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Karla mücadele çalışmalarının kent genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.