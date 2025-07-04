Malatya Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde tarımsal sulama projeleriyle çiftçilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Hekimhan ilçesine bağlı Hasançelebi ve Aşağı Sazlıca mahallelerinde toplam 6 bin 700 metre kapalı sulama sistemi yapıldı.

"Suya Yön, Toprağa Can" sloganıyla hayata geçirilen projeyle Hasançelebi Mahallesi’nde 4 bin metre, Aşağı Sazlıca Mahallesi’nde ise 2 bin 700 metre kapalı sistem sulama hattı tamamlandı. Hasançelebi’de 750 nüfusun yaşadığı 1.000 dekar, Aşağı Sazlıca’da ise 400 nüfusun yaşadığı bin dekar tarım arazisi, kapalı sulama sistemiyle daha verimli ve sürdürülebilir şekilde sulanmaya başladı.

Kapalı sistem sayesinde su kayıpları minimuma indirilirken, buharlaşma ve sızıntı gibi nedenlerle ziyan olan suyun önüne geçildi. Böylece her damla su doğrudan bitkilerin sulanmasında kullanılarak ekonomik ve çevreci bir sulama modeli oluşturuldu.

Hasançelebi Mahalle Muhtarı Ali İhsan Durak, "Önceki yıllarda açık kanal sistemi ile sulama yapılıyordu. Kapalı sistemin devreye girmesiyle büyük faydalarını gördük. Mahallemize tekrar dönüşler başladı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ali Rıza Yalçın, "Sulama suyumuz eskiden yetersizdi. Büyükşehir Belediyemizin kapalı sistem projesi ile su ihtiyacımız karşılandı ve üretimimiz arttı. Bu projeye emek verenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Emekli çiftçi Veysel Can ise, "Kapalı sulama sistemi sayesinde işlerimiz kolaylaştı, tasarruf sağladık. Çevredeki arazi sahipleri de tekrar bahçe yapmaya başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er ve ekibine teşekkür ederim" diye konuştu.