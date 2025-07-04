Yeşilyurt Belediye Meclisi, Temmuz Ayı Olağan Toplantıları kapsamında gerçekleştirdiği 2. birleşimde toplam 12 maddeyi karara bağladı. Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda Meclis Başkan Vekili Ramazan Yakıcı başkanlığında yapılan toplantıda, ağırlıklı olarak imar konularında düzenlemeler ele alındı.

Toplantı, açılış yoklamasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesiyle başladı. Meclis, gençlerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, sporun yaygınlaştırılmasını desteklemek amacıyla Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile İnönü Üniversitesi, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenecek ‘Spor Akademisi’ iş birliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit’e yetki verilmesini kararlaştırdı.

Toplantıda görüşülen ve onaylanan imar maddeleri arasında; Gedik Mahallesi 418 ve 419 nolu adalarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Gedik Mahallesi 466 ada 1 parsel ve 473 ada 5 parselde imar planı değişikliği, İlyas Mahallesi 21. Etap revizyon uygulama imar planı içindeki rezerv yapı alanlarının düzenlenmesi yer aldı.

Bunun yanında Kırkpınar Mahallesi mera alanı tahsis amacı değişikliği için imar planı çalışması, İnönü Mahallesi 1072 ada 20 nolu parselde imar planı değişikliği, Yakınca ve Bostanbaşı Mahallesi sınırları içerisinde imar planı değişikliği ve plan notu eklenmesi, İnönü Mahallesi 580, 107, 108, 109, 110 ve 111 nolu adalarda imar hattı düzenlenmesine yönelik plan değişikliği talepleri de kabul edildi.

Mollakasım Mahallesi muhtelif parsellerde imar planı düzenlemesi, Yakınca Mahallesi 523 ada 1 ve 2 nolu parsellerde imar plan tadilatı, Yeşiltepe Mahallesi 3338 ada 1 nolu parselde imar plan tadilatı ve Yakınca Mahallesi 1234, 1238 ve 1240 nolu parselleri kapsayan rezerv yapı alanlarını içeren 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı değişiklikleri de mecliste oy birliğiyle onaylandı.