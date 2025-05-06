Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, 7 Mayıs Salı günü Sivrihisar 1 ve Sivrihisar 2 Caddeleri üzerinde başlayacak çalışmalar nedeniyle vatandaşlara, araçlarını cadde üzerine park etmemeleri konusunda uyarı yapıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda çevreci ve sürdürülebilir çözümleri hayata geçirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından bisikleti kent içi ulaşımın önemli bir parçası haline getirmek amacıyla hayata geçirilen Bisiklet Yolları ve Park İstasyonları Projesi’nin 1’inci etabı için çalışmalar 7 Nisan tarihinde başlamıştı. Ali Fuat Güven Caddesi’nden start alan proje, toplamda 23 kilometrelik bisiklet yolu ağı ve 10 bisiklet istasyonunu kapsıyor. Projenin ilk etabında, Ali Fuat Güven Caddesi, Basın Şehitleri Caddesi, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi, İsmet İnönü 1 Caddesi, Yılmaz Büyükerşen Bulvarı, Eti Caddesi, Gazi Yakup Satar Caddesi, Hasan Polatkan Caddesi ve Sivrihisar 2 Caddesi gibi kentin önemli arterleri bisiklet yollarıyla birbirine bağlanacak. Proje kapsamında Sivrihisar 1 ve Sivrihisar 2 Caddeleri’nde bisiklet yolu yapım çalışmalarına başlanacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Çalışmaların sağlıklı ve güvenli bir şekilde ilerleyebilmesi için vatandaşlarımızın araçlarını cadde üzerine park etmemeleri önemle rica olunur. Çalışmalar süresince gösterilecek anlayış için hemşehrilerimize teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.