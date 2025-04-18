Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Mersin El Ele Sanat ve Kültür Derneği’nin Beyaz Melekler Ritim Korosu’nu müzikseverlerle buluşturdu. Kadınlardan oluşan koronun ritim dolu konseri, kentte büyük ilgiyle karşılandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı’nın organizasyonuyla Belediye Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte sahne alan Beyaz Melekler Ritim Korosu, sergiledikleri performansla izleyicilere müzik dolu gün yaşattı. Renkli görüntülere sahne olan konserde, koro birbirinden farklı eserleri başarıyla seslendirirken, izleyiciler de tempo tutarak ve alkışlarla eşlik etti, ardından halay çekerek coşkuya ortak oldu.

Zamanın izinde isimli karma resim sergisi açıldı

Kentte düzenlenen bir başka etkinlik de Zamanın İzinde isimli karma resim sergisi oldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı ile Uluslararası Kültür Sanat Topluluğu ve Eko Turizm Derneği iş birliğinde düzenlenen sergi, tarihi Kamil Konağı Sanat Merkezinde sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy da katıldı. Farklı sanatçıların eserlerinin yer aldığı sergide zaman, mekân ve insan temaları çerçevesinde oluşturulmuş resimler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.