Malatya Büyükşehir Belediyesi, Akçadağ ilçesine bağlı Bağköy Mahallesi’nde yıllardır devam eden yol sorununu çözüme kavuşturarak, bölge halkının güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşmasını sağladı.

Kent genelinde sürdürülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına kırsal mahallelerde de aralıksız devam eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, Bağköy Mahallesi’nin 8 kilometrelik yolunda genişletme, düzenleme ve asfaltlama çalışmaları gerçekleştirdi. Yolun dar ve engebeli yapısını ortadan kaldıran ekipler, şarampolleri azaltarak muhtelif noktalara yağmur giderleri için büz yerleştirdi. Son olarak 1. ve 2. kat sathi kaplama işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yol, mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

"Evimize rahat bir şekilde gideceğiz"

Mahalle sakini Fatma Günaydın, yolun tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Mahallemizin yolu yapıldı. Allah Sami Başkanımızdan ve emeği geçen herkesten razı olsun. 70 yaşımdayım, şimdiye kadar burada doğru dürüst bir yol görmedik. Tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"40 yıllık sorunumuz sona erdi"

Ulaşım sıkıntılarının yıllardır sürdüğünü belirten Haydar Günaydın ise, "Yollarımız yapıldı, Malatya Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim. Yaklaşık 40 yıldır yolumuz harabe gibiydi. Önceden evimizin önüne araba ile gelemiyorduk ama şimdi bu sorunumuz kalmadı. Artık evimize rahatça ulaşabiliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Artık traktörle değil, arabayla ulaşabiliyoruz"

Mahallede doğup büyüdüğünü belirten Osman Karaçelik ise, "Haydar Amca’nın evinin olduğu yere traktör dışında araç gidemezdi. Biri bir eşya getirecek olsa traktörle taşımak zorunda kalırdık. Çok şükür, yol sorunumuz çözüldü. Başta Malatya Büyükşehir Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Sami Başkanımız mahallemizi medeniyetle buluşturdu"

Bağköy Mahallesi Muhtarı Ali Özdemir ise yol sorununun 30 yıldır devam ettiğini ifade ederek, "30 yıldır bu yol için uğraşıyorum ama bir türlü yapılamamıştı. Kış aylarında kar nedeniyle yollar kapanır, arabalar yolda kalırdı. Vatandaş kürekle, hayvanla veya traktörle o aracı çekmeye çalışırdı. Sami Başkanımıza durumu ilettik, sağ olsun yolumuzu yaptılar. Yolun olmadığı yerde medeniyet olmaz. Mahallemiz şimdi medeniyete kavuştu. Allah Sami Başkanımızdan ve tüm emeği geçenlerden razı olsun" diye konuştu.