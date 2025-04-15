Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcusu, 25. Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Halk Koşusunda 60 yaş üstü kategoride şampiyon oldu ve kürsüye çıkmayı başardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu Ali Turan, kariyerindeki başarılarına bir yenisini daha ekledi. 13 Nisan tarihinde Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen 25. Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Halk Koşusuna ter döken Turan, 60 yaş üstü kategoride şampiyon olmayı başardı. Sporcu, bu neticelerle genel klasmanda 15. sırada yerini aldı.